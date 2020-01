Floro Flores:” Caserta sarà per sempre il mio grande rimpianto, mi piacerebbe restare qui”

Queste le parole in conferenza stampa del presidente rosso blu: “Speravo che questo giorno arrivasse il più tardi possibile, purtroppo pero e arrivato. Spero che Antonio resti con noi magari in altri ruoli. Si e dimostrato un grande uomo, non tutti rinunciano a due anni di contratto”. Queste invece le parole di Violante:” Antonio è un grande uomo, la scelta che ha preso e molto difficile, la sua decisione risulta positiva per tutti, spero che deciderà di restare con noi”. Queste invece le parole di Antonio Floro Flores:” Nono sono felice di questa scelta, ma purtroppo il mio fisico non riesce più a tenere determinati ritmi. Mi dispiace che qui a Caserta non avete visto il vero Floro, ma mi fa piacere che nonostante tutti i problemi la gente mi abbia mandato tanti bei messaggi. Il mio rammarico è non aver ripagato il popolo casertano. Sarai felicissimo di aiutare la società in altre vesti, mi trovo benissimo a Caserta.