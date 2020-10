FOCOLAIO COVID AL COMMISSARIATO DI POLIZIA DI AVERSA

Aversa (CE) – Focolaio covid 19 scoppiato ad Aversa, precisamente all’interno del Commissariato della Polizia di Stato di Aversa ( provincia di Caserta) a causa di un focolaio da Coronavirus.

Si vocifera e ci sarebbero alcuni positivi, pare un poliziotto su quattro

Il commissariato di polizia di Aversa, che è un importante presidio di legalità sarà pertanto chiuso per alcuni giorni al fine di consentire le operazioni di sanificazione, ma anche per consentite agli agenti in servizio l’ isolamento domiciliare e cercare di evitare di contribuire all’aumento della curva dei contagi.

Nella sezione di polizia di Aversa, precisiamo che sono praticamente sessanta i poliziotti in servizio all’ufficio di polizia, che gestisce una città dalla densità di popolazione molto ampia, infatti la città di Aversa conta oltre 50mila abitanti e un hinterland anche molto molto esteso con la presenza ramificata della camora.

Ttutti gli agenti che ad ogni modo non sono stati o comunque non sono risultati contagiati, sono stati invece messi in isolamento.

Il controllo del territorio verrà assicurato da pattuglie del vicino drappello di Casapesenna e della sede centrale di Caserta ,che manderà alcune pattuglie di rinforzo con altri agenti per far fronte alla temporanea situazione che si è venuta a creare.