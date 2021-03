Un turno molto importante quello che si è appena concluso nel girone c. La Turris dopo la vittoria nel derby contro la Casertana è stata battuta dal Potenza, la squadra di casa si prende così tre punti in chiave salvezza. Torna a vincere la Casertana e lo fa in scioltezza, un 4-0 che torna a far sorridere la squadra rosso blu che può così tornare ad ambire anche al 5 posto in classifica. Nel derby siciliano nella vittoria del Palermo hai danni del Catania.