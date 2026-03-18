Fon nature, for us. Parte la V edizione

Al via a Roma la V Edizione di “For Nature, For Us”: 35 giovani talenti a lezione di sostenibilità e comunicazione digitale.

Il 20 marzo presso la Sala degli Elefanti del Bioparco, WWF Italia e Universal Site Business SpA inaugurano il percorso formativo d’eccellenza patrocinato dal MASE e da Federparchi.

Napoli 18 marzo 2026 – Trasformare la passione per l’ambiente in una professione concreta: è questo l’obiettivo della quinta edizione di “For Nature, For Us” (FNFU), che prenderà ufficialmente il via venerdì 20 marzo presso la Sala degli Elefanti del Bioparco di Roma.

L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra WWF Italia e Universal Site Business S.p.A. (USB), si consolida quest’anno come punto di riferimento nazionale per i giovani tra i 18 e i 30 anni, ottenendo i prestigiosi patrocini del MASE(Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) e di Federparchi.

L’Inaugurazione: Scienza e Networking

La giornata di venerdì vedrà i 35 corsisti selezionati (scelti tra centinaia di candidature) immergersi nei temi cruciali del Living Planet Report, il documento guida del WWF sullo stato di salute del pianeta. Dopo una mattinata di approfondimento tecnico, il pomeriggio sarà dedicato al networking per favorire la nascita di sinergie tra i futuri leader ambientali.

Interverranno all’evento:

Luciano Di Tizio – Presidente del WWF Italia ETS

Alessandra Prampolini – Direttore Generale del WWF Italia ETS

Marco Galaverni – Direttore Oasi, Educazione, Attivazione WWF Italia ETS

Mario Parrella – CEO Universal Site Business S.p.A.

Un programma itinerante tra Roma e Napoli.

Il percorso formativo, che prevede oltre 70 ore di lezione, si svilupperà tra Roma e Napoli con una formula dinamica che unisce teoria e workshop pratici:

Scienza e Green Culture: Dall’analisi dei Planetary Boundaries (i confini planetari) alla tutela degli oceani e alla Responsabilità Sociale d’Impresa (CSR).

Comunicazione Digitale: Moduli specialistici di Copywriting, Grafica e Social Media per imparare a raccontare l’emergenza climatica in modo efficace.

Leadership e Azione: Sessioni di team building, management per confrontarsi con le istituzioni sulle sfide energetiche attuali.

Un ponte verso il lavoro

“For Nature, For Us” non è solo un corso di formazione, ma un’opportunità di crescita professionale concreta. Al termine del percorso, oltre al rilascio delle certificazioni ufficiali, due corsisti avranno l’opportunità di intraprendere uno stage retribuito della durata di un anno, entrando nel vivo dei processi operativi e professionali.

“Dimostriamo che un’altra realtà è possibile perché esiste già nei fatti e nella preparazione di questi giovani” – il commento di WWF e Universal Site Business.​