Fondazione Grimaldi finanzia 40 borse di studio per minori e amplia offerta per disabili alla piscina Albricci

NAPOLI – La Fondazione Grimaldi Onlus, nell’ultimo bando semestrale, ha deciso di sostenere con Euro 30.000 il progetto “Lo sport e l’Esercito per il futuro di Napoli”, presentato dal Comitato Volanapoli, di Paolo Trapanese, Giuseppe Corigliano e Massimo Milone, in partnership con una grande realtà nel cuore di Napoli, la piscina militare Albricci.

Il Centro Federale Campano della Federazione Italiana Nuoto con sede presso lo Stadio Militare Albricci, svolge attività di scuola nuoto e pallanuoto, avviamento all’agonismo ed è sede di un centro di specializzazione sportiva.

Sono circa 500 i minori che frequentano la Piscina Albricci a Corso Malta e che partecipano alla vasta offerta formativa: corsi di piscina, catechismo, corsi di lingua itineranti tra le vasche e in aula e corsi di informazione sull’esercito e la legalità.

In ottemperanza ai principi socio-culturali e sportivi della suddetta Federazione e in virtù del contributo concesso dalla Fondazione Grimaldi Onlus, sono state attivate 40 borse di studio da €500,00 cadauna, a favore di giovani meritevoli di aiuto che attendevano la possibilità di accedere ai corsi di nuoto e/o pallanuoto, per la durata dell’intero anno sportivo agonistico.

La restante parte del contributo stanziato servirà a migliorare l’offerta per bambini disabili attraverso personale qualificato e attrezzature dedicate.

Lo spirito dell’Albricci è infatti quello di un’accoglienza illimitata.