Fondi del Rotary Club di Sessa Aurunca per la ricerca del Dott. Paolo Ascierto

SESSA AURUNCA – Il Rotary Club di Sessa Aurunca nelle sue iniziative di prevenzione contro l’epidemia da Coronavirus, ha dato vita ad una nuova ed ulteriore importante iniziativa. Il club Aurunco ha effettuato una ampia donazione alla Fondazione Pascale diretta dal luminare napoletano Dottor Paolo Ascierto, divenuto protagonista di una importante ricerca per la cura del virus.

Ascierto è Direttore dell’Unità di Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione G. Pascale. di Napoli e Presidente della Fondazione Melanoma – ONLUS, che sostiene progetti di ricerca e campagne di sensibilizzazione e informazione per i cittadini.

Grande soddisfazione del Presidente del sodalizio Dott. Giuseppe Di Caprio. Il Rotary Club di Sessa Aurunca si distingue ancora una volta per la concretezza delle sue iniziative e per il continuo lavoro di service per la comunità ed il territorio.