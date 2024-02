FONDI FSC – LA MANIFESTAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI CAMPANI A ROMA. MARINO: “SUBITO L’ACCORDO TRA GOVERNO E REGIONE PER SBLOCCARE LE RISORSE”

“Va firmato subito l’accordo tra Governo e Regione Campania per sbloccare i fondi FSC,

fondamentali per consentire ai Comuni campani di completare progetti di grande

importanza per le nostre comunità”. Così si è espresso il Sindaco di Caserta e Presidente

di Anci Campania, Carlo Marino, intervenuto stamani in Piazza dei Santi Apostoli a Roma

alla manifestazione promossa dalla Regione Campania e dall’Anci per chiedere lo sblocco

dei fondi FSC, circa 5,9 milioni di euro di risorse per il Mezzogiorno.

Davanti a circa 2mila amministratori provenienti da ogni parte del Sud Italia, accanto al

Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, Marino ha sottolineato quanto sia

vitale l’erogazione di questi fondi, “senza i quali – ha detto – molti Comuni, in special modo

quelli più piccoli, rischiano il dissesto finanziario. Ribadiamo con ancora maggiore forza

quanto abbiamo già detto al Ministro Fitto: chiudiamo subito l’accordo per i fondi di

coesione e completiamo la programmazione iniziata negli anni scorsi”.

“Il Sud, e in particolar modo la Campania, sono fondamentali per l’intero Paese. La

mancata disponibilità di queste risorse non fa altro che allargare il divario tra il Nord e il

Sud del Paese. In questo momento – ha concluso Marino – non abbiamo bisogno di

divisioni ma di lavorare tutti insieme. Solo se cresce il Sud, cresce l’Italia”.

Insieme al Sindaco Marino era presente una nutrita rappresentanza dell’Amministrazione

Comune di Caserta. A Roma c’erano anche il Vicesindaco, Emiliano Casale, gli Assessori

Enzo Battarra, Antonio De Lucia, Domenico Maietta, Gerardina Martino, Massimiliano

Marzo, Carmela Mucherino, Annamaria Sadutto e i Consiglieri comunali Andrea

Boccagna, Giovanni Comunale, Mariana Funaro, Francesco Guida, Massimiliano

Palmiero, Massimo Russo.