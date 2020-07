Una buona Roma non basta per battere l’Inter di Conte, la squadra gialorossa paga due gol da palla ferma. Una pari amaro anche se si sono visti dei grandi progressi a livello di gioco. Dopo un periodo molto molto negativo, Fonseca sembra aver trovato il modo giusto di giocare, con la champions ormai andata queste gare serviranno sopratutto per poi provare ad agosto assalto al Europa League