Forio, esami e premiazioni alla palestra “Bruce Lee”: Di Bernardo celebra i nuovi campioni

FORIO – Grande partecipazione e forti emozioni alla palestra “Bruce Lee” di Forio in occasione della tradizionale serata di esami organizzata dal Maestro Raffaele Patalano. L’evento, che ha saputo unire sport, arte e cultura, ha visto la presenza di numerosi genitori e la partecipazione del Maestro Gianni Di Bernardo, chiamato a esaminare circa trenta allievi. Tra i protagonisti della serata i neo campioni italiani della palestra foriana: Jonier Camarena Polanco, due volte campione d’Italia, Cristina Mattera, campionessa italiana di kickboxing, Ferdinando Caserta, medaglia di bronzo ai campionati italiani, e Antonio Iacono, alla sua prima esperienza nazionale. A tutti Di Bernardo ha consegnato una medaglia d’oro, esprimendo soddisfazione per aver trovato “nuovi campioni” nella storica palestra isolana. Nel corso della manifestazione Patalano ha sorpreso Di Bernardo dedicandogli la canzone “Nato per combattere”, un brano che ripercorre le tappe della sua lunga carriera nelle arti marziali. Spazio anche alle premiazioni con l’“Ischitan Golden Dragon”, assegnato ai collaboratori tecnici Emanuela Impagliazzo e Cedro Dario Paolo, al giornalista Gennaro Savio e, per sportività e fair play, all’arbitro Antonella Di Liberti e al giovane Gianni Di Bernardo. Gli allievi hanno inoltre ricevuto in omaggio i “Berrettini Gadget” del main sponsor della squadra ciclistica professionistica Bardiani CSF Inox. La serata si è conclusa tra applausi, saluti e soddisfazione generale per un evento che ha celebrato i valori dello sport e i successi degli atleti foriani.

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