Formazione all’Export e internazionalizzazione delle Pmi A Caserta l’evento dei Giovani imprenditori Confcommercio

La formazione all’export delle imprese italiane al centro di un incontro organizzato dal gruppo Giovani imprenditori Confcommercio Campania in collaborazione con ICE, l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle Pmi, con il supporto del progetto Export Flying Desk che dispone di sportelli regionali di supporto alle aziende. L’iniziativa, destinata ai soci che desiderano avviare o ampliare la propria presenza sui mercati internazionali, si svolgerà martedì 10 ottobre a partire dalle ore 10 nella sede di Confcommercio Caserta in via Renella. ‘Questo evento – spiega Fabio Del Prete, presidente del gruppo Giovani imprenditori – è concepito per aiutare le imprese locali ad esplorare nuovi mercati internazionali, in un momento in cui l’export rappresenta una leva strategica per la crescita economica e la competitività delle imprese della nostra regione. L’iniziativa si pone dunque l’obiettivo di preparare i giovani imprenditori ad affrontare sfide globali e sfruttare appieno le opportunità che offre il mercato estero. L’incontro di martedì è concepito come una piattaforma di apprendimento e networking per coloro che desiderano espandere la propria presenza internazionale. Siamo entusiasti di contribuire all’innovazione alla crescita economica della regione attraverso questa iniziativa che, ci auguriamo, possa contribuire a potenziare il tessuto imprenditoriale della Campania e a consolidare la posizione dell’Italia come leader nel commercio internazionale’. ‘Le aziende, anche quelle commerciali, devono prendere in considerazione queste ulteriori possibilità offerte dall’export per sviluppare le vendite – fa notare Lucio Sindaco, presidente provinciale di Confcommercio Caserta – senza trascurare i canali alternativi messi a disposizione dall’e-commerce. Attraverso i grandi aggregatori è possibile ottenere una notevole visibilità anche sul piano internazionale. Come Confcommercio, siamo lieti di poter offrire questa opportunità di formazione ai nostri soci e di riflesso al territorio consapevoli del fatto che ampliare la conoscenza rappresenta un fattore di crescita e di sviluppo’.

Per maggiori info è possibile contattare il numero 366 954 3262 oppure scrivere a caserta@confcommerciocampania.it