FORMAZIONE LEGALE DAL 9 MAGGIO AL 26 GIUGNO IL CORSO IN PROVINCIA

Prenderà il via giovedì 9 maggio, presso l’Aula del Consiglio provinciale in via Lubich, 6

(ex area Saint Gobain), il “corso di formazione specifica” legale, organizzato dalla Provincia

di Caserta, con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere,

Il corso, completamente gratuito, in programma fino al prossimo 26 giugno, è rivolto ad

avvocati, dirigenti, funzionari di enti pubblici e privati e si suddivide in cinque moduli

specifici: diritto tributario, penale, amministrativo, giustizia contabile, diritto civile e

procedura civile.

Il programma dettagliato è disponibile, con il form di registrazione, sulla home page del

portale www.provincia.caserta.it.

Alla lezione d’apertura del 9 maggio sono previsti i saluti istituzionali del presidente della

Provincia Giorgio Magliocca, della presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di

Santa Maria Capua Vetere, Angela Del Vecchio e della dirigente del Settore legale dell’ente,

Emilia Tarantino.

“La Provincia di Caserta, nell’ambito della programmazione strategica – si legge nella

presentazione del corso -ha inserito un nuovo obiettivo relativo alla formazione professionale

per gli avvocati dell’ente, denominato Corso di Formazione Professionale Specifica,

assegnando al Settore legale il predetto obiettivo operativo. Le materie sono state selezionate

con cura tenendo il focus sul contenzioso di maggiore rilevanza per la P.A. Il percorso

formativo è stato strutturato in moduli tematici e le fattispecie esaminate in maniera organica

e dettagliata. L’elevata qualificazione dei relatori, figure di spicco nel panorama giuridico che

condivideranno la loro vasta esperienza e le loro approfondite conoscenze, fornirà gli

strumenti più efficaci per affrontare le sfide legali dell’ambito lavorativo”.