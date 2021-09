FORMAZIONE NELLE GPG

Giuseppe Alviti: l importanza della Formazione professionale per gli aspiranti guardie particolari giurate.

La Formazione per aspiranti guardie giurate….meno male per tante cose ..

1) il fatto stesso che gli Istituti di Vigilanza decidano di avere solo più personale qualificato, invece di assumere persone assolutamente NON preparate per fare questo lavoro, è un grande passo avanti..

2)Meno male per gli aspiranti gpg che investono tempo e denaro a qualificarsi in un Ruolo in cui credono,, perché hanno la logica di pensare che per fare questo lavoro non basta saper utilizzare un’arma ma bensì bisogna essere formati a 360 gradi ,,, e potrei andare avanti all’infinito ..

Io ho la patente , sono anche un discreto pilota, ma non posso guidare un tir se non ho la patente adatta e la formazione necessaria ..non so se è chiaro l’esempio .

Quindi , il settore ci ha messo tanti anni a cambiare proprio perché composto da persone che hanno la presunzione di ricoprire un ruolo come quello della GPG , senza essere prima formati.

Oppure credendo che bastino ore di formazione via internet.