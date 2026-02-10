Formazione per i Vigili del fuoco. Oggi seminario con l’ASL

Nella mattinata odierna, si è tenuto nella sede centrale del Comando Provinciale VVF Caserta un seminario sulle tecniche di intervento per il recupero animali in condizioni di pericolo.

Il seminario, condotto dal dott. Salvatore De Micco del Servizio Veterinario dell’ASL di Caserta, e al quale ha partecipato tutto il personale operativo del Comando, è stato caratterizzato da due parti: una teorica, svoltasi nell’aula didattica del Comando, nella quale sono state spiegate le tecniche oggetto del seminario, ed una pratica, svoltasi nel piazzale antistante il castello di manovra, nella quale è stata esposta la procedura operativa per il salvataggio degli animali e i DPI necessari per tale tipologia di intervento.

Tale seminario rientra in una più ampia collaborazione tra il Comando Provinciale VVF Caserta e l’ASL Caserta già in atto da alcuni anni, come dimostrato dalla convenzione stipulata nel giugno 2024 per la lotta contro gli imenotteri aculeati.