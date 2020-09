Fortitudo Bologna, quest’anno Caserta tiferà per te!

Molto spesso ci piace parlare delle sfide sentite dai tifosi, dove il bello non si vede solo sul terreno di gioco, ma anche sugli spalti con i sani e genuini sfottò tra le due tifoserie. Certo ,però, che se le due tifoserie che si sfidano sono amiche da tanti anni, allora il divertimento diventa doppio. Con la Casertana lo abbiamo visto di frequente. Tante gare con le tifoserie amiche hanno portato grandi feste allo stadio Pinto.

Anche la JuveCaserta può vantare un storico gemellaggio, quello con i tifosi della Fortitudo Bologna. Una sfida ,però, che da un po’ di tempo entrambe le tifoserie non riescono a giocare, in quanti un po’ la Fortitudo ha fatto fatica a tornare in A1 e un po’ la JuveCaserta degli ultimi anni è riuscita a perdere in modo impiegabile la serie A e non solo.

Fa un po’ di tristezza vedere i nostri colori lontani dai grandi palcoscenici, ma purtroppo è andata così, ci sarebbe piaciuto tornare a Bologna e cantare con i nostri Fratelli.

Oggi però Caserta si può sentire un po’ più in serie A,perché in questa stagione a tifare per la Fortitudo non ci saranno solo i tifosi bolognesi, ma anche i tanti casertani a cui hanno tolto la loro amata JuveCaserta. Fortitudo Bologna, Caserta tifa per te!