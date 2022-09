Forum dei Giovani – Giugliano in Campania – tutti i candidati del territorio invitati ad un confronto pubblico con l’evento “Verso il 25 Settembre”

Pubblicità elettorale

Giugliano in Campania. Tutti i candidati del territorio alle elezioni politiche del 25 settembre invitati ad un confronto pubblico dai giovani di Giugliano.

Un invito che nasce con la finalità di creare un momento informativo e di riflessione sulle modalità di voto alle politiche e sui programmi elettorali, attraverso l’equa partecipazione dei candidati delle coalizioni.

Informare i cittadini riguardo alle prossime Politiche ’22 è, dunque, l’obiettivo di ‘“Verso il 25 Settembre”, una iniziativa organizzata dal Forum dei Giovani di Giugliano in Campania.

Si terrà presso l’Ex Chiesa delle Concezioniste, Via Concezione, nel pomeriggio di oggi alle ore 17.00.

Sarà un evento che vedrà la partecipazione di alcune personalità in rappresentanza delle diverse coalizioni e partiti in campo: Mariolina Castellone del M5S, Carla Ciccarelli e Antonio Dell’Aquila per la Coalizione del Centrodestra, Marianna Palma e Rosario Cosimo per la Coalizione del Centrosinistra, Arianna Organo per Unione Popolare e Marianna Riccardi per il Terzo Polo – Calenda/IV.

Con questo evento, il Forum dei Giovani di Giugliano intende stimolare processi di partecipazione civica intorno al tema delle elezioni politiche, sviscerando temi di interesse nazionale e locale, al fine di offrire al pubblico – attraverso un dibattito a scopo informativo – un’occasione in cui acquisire maggior consapevolezza circa lo scenario all’indomani delle elezioni.