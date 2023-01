Forum Giovani Caserta . E’ già’ caos

Caserta. Mancano ormai pochi giorni all’elezione del nuovo “ Forum Giovani” , previste per sabato 14 gennaio 2022,eppure le polemiche riguardo un eventuale broglio non sembrano placarsi . Ma procediamo con ordine : nei giorni scorsi , Mattia Atzori , candidato nella lista Gioventù’ Casertana ha denunciato il fatto che esisterebbero dei facsimile, inesatti e creati senza essere posti all’attenzione di entrambe le liste candidate alla presidenza del forum.

I Facsimile ,secondo la denuncia di Atzori , sarebbero stati divulgati in rete con L’ approvazione del Comune senza che sia stato eseguito nessun sorteggio pubblico per il posizionamento delle liste e comunque se pure fosse stato fatto un sorteggio questo non e’ stato comunicato a nessuno della lista Gioventù’ Casertana.

” E’ molto grave ciò’ che e’ accaduto – ha dichiarato Tommaso Lella candidato Presidente della lista “ Gioventù’ Casertana “- si tratta di giovani ai quali bisognerebbe insegnare i principi di una sana competizione e non certamente di certi “ giochini” che fanno solo male alla democrazia .”

Nella mattinata di oggi , lunedi 9 gennaio, i consiglieri comunali di Fratelli D’Italia, Napoletano e Santonastaso chiederanno chiarimenti a riguardo e non escludono l’ annullamento delle elezioni .