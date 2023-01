Forum Giovani : parla la neo Presidente Rachele Aurora Marzaioli

Caserta. “Quella di sabato è stata una giornata lunga e stancante, ma piena di soddisfazione.

Siamo felici dalla fiducia dimostrataci dai giovani, non solo per i singoli consiglieri eletti ma soprattutto per il progetto Prospettiva Futura. Ringraziamo tutti i 1908 ragazzi che sono venuti alle urne.

Ringraziamo tutti coloro che hanno fatto rete e che hanno permesso che le elezioni si svolgessero senza intoppi.

Soprattutto ringraziamo chi si è speso per organizzare la giornata di ieri.

Ora le elezioni sono terminate ed è arrivato il momento di tirare su le maniche.

Siamo affamati e abbiamo voglia di fare.

Siamo pronti a rappresentare i giovani, a collaborare con chi avrà voglia di vedere nel Forum un’occasione per Caserta e a cambiare la nostra città per garantirle un futuro migliore”.