Forum Giovani provinciale : Filippo Maturi si dimette

Riceviamo e pubblichiamo una nota stampa di Filippo Maturi che annuncia le proprie dimissioni da consigliere provinciale del Forum Giovani.

Tempo fa fui coinvolto da un caro amico casertano per lavorare alla costruzione del Forum Provinciale dei Giovani, essendo io un ragazzo da sempre molto impegnato in politica e nel sociale, mosso da questa mia grande passione e dallo spirito di comunità e collaborazione.

Proprio per questi motivi diedi la mia disponibilità e inizia a lavorare con tanti amici ad un nuovo regolamento. Nonostante tutte le mie sollecitazioni, a causa dell’incompetenza e dell’assenza costante di chi dovrebbe occuparsi di Politiche Giovanili, soltanto ieri apprendo dai giornali che l’Assemblea del Forum è stata nominata proprio dalla Consigliera provinciale di area moderata Olga Diana.

La cosa che più mi ha mortificato, ma che forse non rientra nell’etica politica della Consigliera, è stata la mancanza di rispetto nei miei confronti e dei ragazzi che hanno lavorato alla costituzione del Forum.

Dulcis in fundo, senza mai aver dato alcuna disponibilità e sopratutto senza saperlo, mi ritrovo nominato come Consigliere. È per questo che ora in modo ufficioso, tramite la stampa, e lunedì in modo ufficiale mi dimetterò da questo incarico mai accettato.

Nonostante tutto faccio i miei più cari auguri alla Consigliera Diana ed al Coordinatore del Forum sperando che possano lavorare davvero per i giovani casertani.