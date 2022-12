Forum Giovani .Tommaso Lella : “ pronti a trasformare in azione politica le proposte dei giovani casertani “

Caserta. Tutto pronto per le elezioni del Forum Giovani che si terranno il prossimo 14 gennaio . Due saranno le liste che scenderanno in campo per una competizione elettorale che alla fine esprimerà 20 giovani eletti in una forbice di età’ compresa fra i 16 e 34 anni.

A parlare con la nostra redazione e’ stato Tommaso Lella, candidato Presidente della lista . “ Siamo motivati e pronti a mettere a disposizione dei giovani casertani la nostra idea di citta’ – ha dichiarato – la nostra lista di candidati e’ stata scelta con attenzione ,non abbiamo tralasciato nessuna figura professionale perché ‘ siamo convinti che tutti i giovani debbano essere rappresentati nello stesso modo ,dall’ aspirante Avvocato al porta pizze . Siamo prima di tutto – ha continuato Lella- un gruppo di amici molti dei quali senza nessuna tessera di partito .Non sono un individualista e credo nel gruppo , alla “ presunzione “ di chi oggi pensa di vincere facile rispondo con un semplice siamo competitivi e vi daremo filo da torcere . Voglio ringraziare – ha concluso Tommaso Lella- i Dirigenti del mio partito -Fratelli D’Italia che da subito hanno accolto positivamente la mia candidatura, grazie ai consiglieri comunali Napoletano e Santonastaso per il loro supporto morale e materiale nella presentazione della lista. Per ultimo ma non per ultimo voglio ringraziare tutti i candidati che hanno deciso di metterci la faccia . La nostra sarà’ una competizione basata sulle proposte . Oltre che a partecipare vogliamo vincere.”

Questi i candidati delle due liste

LISTA GIOVENTU’ CASERTANA CANDIDATO PRESIDENTE: LELLA TOMMASO

CANDIDATI CONSIGLIERI: ANDREOZZI FRANCESCO MARIA, ATZORI, MATTIA CARANGIO, GIOVANNI DE FRANCISCIS, CARLA DE LUCIA ,MYRIAM DI GIACOMO ,MIRKO FERRO, STEFANIA FIORILLO ,EMILIANO FIORILLO ,MARCO MAGGIO, GIOVANNI MONTUORI ,GAETANO NATALE, MICHELE PATRICIELLO, TOMMASO ROSARIO, PELLINO STEFANIA, PIGNATARO GINA ,RIVETTI GIUSEPPE, SANTORO LUCA, SCHIAVO LAURA ,SILVESTRO ANTONIETTA JESSICA ,VISCONTE ELEONORA,

LISTA PROSPETTIVA FUTURA CANDIDATA PRESIDENTE: RACHELE AURORA MARZAIOLI

CANDIDATI CONSIGLIERI : ALIZIERI GUIDO, ANGELINO PASQUALE, BARBAGALLO IVAN , BOCCIERO ANTONIO, CARPENTINO GIULIANO, DE TOMMASI VALERIO, DI GIOVANNI THOMAS , FIORILLO GIUSY, GERACE RAFFAELLA, GRANATA FEDERICA, LIGUORI VALENTINA,MARTONE PASQUALE,MARZO ANTONIO, MINGIONE ANGELICA,PALMIERI ELENA,PALMIERO FRANCESCO PIO, PETRUCCIANI MARIO,PIZZORUSSO ELISA,RUSSO VALENTINA,SACCONE ERICA.