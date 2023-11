“Forum per l’ indipendenza Italiana” . Torna in campo Stefano Mariano

Caserta . ” Le radici profonde NON gelano ….siamo una comunità in cammino ,,libera,sociale,identitaria,in marcia ,con nostalgia del futuro,alla ricerca del tempo perduto……

La speranza divampa.

Antichi valori per rinnovare la Politica: assetti organizzativi e programmatrici .strategia territoriale e nuovi percorsi per sovranità ed indipendenza nazionale. Il Domani appartiene a noi”. Forum per l’ indipendenza Italiana.

Questo il contenuto del manifesto di presentazione del ” Forum per l’ Indipendenza Italiana ” presentato ieri , giovedi’16 novembre 2023, presso l’ Associazione ” Il Giardino ” sita a Falciano di Caserta in Via Ada Negri. A Presiedere l’ incontro Antonio Mazzella e Bruno Esposito , storiche conoscenze della Destra Italiana che hanno caldeggiato l’ investitura di Stefano Mariano , Già Assessore al Comune di Caserta, quale responsabile cittadino del nascente movimento nella città capoluogo.

. Presente tra gli altri, il ” vulcanico ” Ciro Guerriero attivista casertano , direttamente da Bruxelles e spesso presente a questi incontri identitari lo scrittore Rosario De Simone, Angela Ferrante del comitato di quartiere del Rione Vanvitelli di Caserta, e altre persone della società civile interessate al progetto.

In realtà si tratta di un neo movimento politico, lanciato da Gianni Alemanno , portatore di antichi valori che hanno contraddistinto l’idea della destra italiana ,oggi obliati dalla attuale politica atlantista di Giorgia Meloni che , a loro dire ,avrebbe rinnegato ,cosi’ facendo il progetto della Destra Sociale Italiana.

” Indipendenza Nazionale” sara’ questo molto probabilmente il nome del nuovo soggetto politico che nascerà ufficialmente a Roma il 25 e il 26 novembre prossimo. Anima del movimento è Gianni Alemanno . Il nuovo movimento dell’ex sindaco di Roma e storico esponente di destra, passato per Msi, An e FdI, si colloca in una “destra sociale in contrapposizione di quanto sta facendo il governo Meloni”.

Saranno “due giorni di confronto e dibattito per far nascere un nuovo movimento che renda l’Italia una “nazione libera e indipendente”, il tweet con cui Alemanno dà appuntamento per il 25 e 26 novembre al Midas Palace Hotel di Roma. Il clou, domenica 26 alle 11, sarà la tavola rotonda ‘Dai mondi del dissenso all’alternativa politica e sociale’, con l’ex sindaco della Capitale, Marco Rizzo, Francesco Toscano, Fabio Granata e Francesco Borgonovo come moderatore.

“Da un lato abbiamo una politica blindata a dire le stesse cose. Giorgia Meloni e Elly Schlein dicono le stesse cose sui temi essenziali, sulla guerra, sull’appartenenza alla Nato, sull’appartenenza all’Europa – dice Alemanno -. Dall’altro lato ci dobbiamo essere noi per cambiare l’Italia, per dar un contributo vero, al di là, di quelli che possono essere i vecchi schemi. L’Italia deve approfittare di questo momento eccezionale, con la nascita del modo multipolare, per liberarsi dalle vecchie sudditanze e guardare verso il futuro”