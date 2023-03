Forza Italia appoggerà De Filippo con la lista FORZA AZZURRI

Chiuso il tavolo: anche Forza Italia appoggerà Andrea De Filippo con la lista Forza Azzurri

Maddaloni – Dopo giorni di febbrili trattative pre-elettorali si chiude anche il tavolo di discussione aperto dal sindaco uscente con Forza Italia che, alla fine lo sosterrà con convinzione.

“Il nostro sostegno a De Filippo – dichiara il coordinatore cittadino Maria Carmela Inverno – non è mai stato in discussione vista, evidentemente, la nostra presenza in maggioranza con l’assessore Gennaro Cioffi.

Abbiamo sostenuto, finché abbiamo potuto, l’idea di correre con il nostro simbolo, ma le indicazioni che ci sono giunte dal coordinatore provinciale Giuseppe Guida e le richieste motivate sottoposteci dal primo cittadino, ci hanno convinto a scegliere l’opzione della lista civica che si chiamerà “Forza Azzurri”, in onore proprio del nostro Partito.

Nulla cambia della nostra impostazione pragmatica alla risoluzione dei problemi che ancora attanagliano la Città e rispetto alla nostra collocazione politica. L’auspicio è quello di vincere le elezioni e costituire immediatamente il gruppo di Forza Italia in consiglio comunale.

Siamo certi che la collaborazione che si è cementificata in questi anni con l’amministrazione sia preludio di un lavoro efficiente ed efficace che possiamo fare per Maddaloni e per noi cittadini.

Siamo attualmente impegnati nelle attività propedeutiche alla presentazione delle lista che ha già registrato adesioni importanti che, nei prossimi giorni, presenteremo con il dovuto riguardo, insieme al coordinamento provinciale.