FORZA ITALIA CASERTA: GLI AZZURRI APRONO LA CAMPAGNA ELETTORALE CON IL MINISTRO BERNINI

Forza Italia Caserta, al via l’inaugurazione della campagna elettorale: gli Azzurri si incontreranno

sabato 4 maggio, alle ore 17.45, nella sala congressi dell’Hotel Plaza, sito a Caserta, in viale

Lamberti. In vista delle consultazioni di sabato 8 e domenica 9 giugno, il Coordinamento

provinciale ha chiamato a raccolta elettori e simpatizzanti per fissare gli obiettivi di un percorso che

disegna il partito come una forza rassicurante al centro dell’Europa. Sono previsti, tra gli altri, gli

interventi di Giorgio Magliocca, presidente della Provincia, e di Giuseppe Guida, segretario

provinciale. La riunione pomeridiana si aprirà con i saluti del coordinatore regionale Fulvio

Martusciello, a cui seguirà il discorso di Annamaria Bernini, ministro dell’Università e delle

Ricerca, ospite della convention. “L’appuntamento – ha dichiarato Guida – sarà, innanzitutto,

un’occasione di ritrovo per la famiglia di Forza Italia. Ci stiamo preparando a una tappa

importante, in cui risulta cruciale fare il punto e condividere i prossimi passi, per sostenere al

meglio il nostro movimento politico, che ha già una lunga tradizione in Europa. Puntiamo, come

sottolineato dal nostro segretario nazionale Antonio Tajani, a un risultato a doppia cifra,

rassicurati da un sostegno che si conferma crescente anche su scala provinciale. Abbiamo

candidati di rilievo, che entreranno in questa competizione portando tutta la preparazione

acquisita sul campo. Da parte nostra c’è la volontà di essere compatti e di dare il massimo

supporto”. L’evento di sabato anticiperà di pochi giorni un’altra inaugurazione fissata nel

capoluogo, quando, in Corso Trieste, al civico 144, si apriranno le porte del comitato elettorale

dell’on. Fulvio Martusciello, già europarlamentare per Forza Italia dal 2014 e capodelegazione al

Parlamento europeo dal 2022. “Ovviamente saremo tutti presenti – ha proseguito Guida – per dare il

nostro contributo. Martusciello, oltre ad essere una guida in Campania e un riferimento a livello

nazionale, è una figura autorevole in Europa. La sua candidatura è garanzia di solidità,

esperienza, competenza e continuità. Siamo coesi e abbiamo una comune volontà di tagliare altri

traguardi già dal prossimo mese”.