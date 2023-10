FORZA ITALIA CASERTA, UFFICIALIZZATE TRE NUOVE NOMINE: DESIGNATI UN COMMISSARIO CITTADINO E DUE RESPONSABILI PROVINCIALI

Forza Italia, siglate tre nomine nel Casertano: lo comunica il coordinatore provinciale

Giuseppe Guida, che ha provveduto, personalmente, all’assegnazione degli incarichi.

Ufficializzati i nomi e i relativi ruoli: Andrea Petrazzuoli, attuale consigliere comunale di

maggioranza a Ruviano, è il nuovo commissario della sezione cittadina; Gennaro Cioffi,

consigliere comunale di maggioranza a Maddaloni, assume la carica di responsabile del

Coordinamento dei Consiglieri Comunali provinciali; Domenico Zippo è il nuovo

responsabile degli Enti Locali della Provincia di Caserta. “Sono settimane di piena ripresa

delle nostre attività – fa sapere Guida – in cui registriamo un’altra spinta in avanti. Il ciclo di

rinnovamento, avviato alla fine dello scorso anno, si sta, gradualmente, completando.

Auguro buon lavoro, congiuntamente all’intero Coordinamento, ai neo nominati. Siamo certi

che sapranno ristabilire i giusti equilibri, tracciando un percorso di sviluppo in condivisione

con i nostri valori, con la finalità di dare un contributo di spessore all’azione collettiva e

sinergica del Partito”. Guida ha, inoltre, ricordato l’imminente scadenza della campagna

tesseramenti, che si concluderà martedì 31 ottobre, sottolineando l’incremento delle adesioni

e la fattiva collaborazione in questo ambito:”Un risultato estremamente soddisfacente per cui

ringrazio Antonio Mallardo, mio vice coordinatore, e Amelia Forte, responsabile regionale

per il tesseramento, per aver contribuito costantemente e in maniera decisiva alla crescita

del Partito". Chiusa questa fase, si procederà con i preparativi del congresso provinciale,

annunciato in una recente nota e la cui data sarà definita a stretto giro, mentre, sul fronte delle

elezioni, ci si proietta sulla scelta dei candidati:”La prossima tornata elettorale – ha concluso

– potrà darci un ulteriore slancio per la costruzione di basi solide per il futuro e per portare

avanti i progetti incentrati sull’evoluzione delle diverse realtà che compongono la nostra

vasta Provincia”.