Forza Italia entra in giunta con Gennaro Cioffi

Forza Italia entra ufficialmente in Giunta.

Comunicato stampa

Maddaloni – E’ di stamattina la firma ufficiale al decreto di nomina degli assessori della giunta De Filippo tra i quali spicca quello di Gennaro Cioffi, delegato allo sviluppo economico, crescita sostenibile, risorse umane ed attuazione del programma, con deleghe al personale, patrimonio e politiche del lavoro.

“Si chiude oggi un percorso di confronto con l’amministrazione e di grande crescita per Forza Italia a Maddaloni – dichiara il commissario Maria Carmela Inverno.

Seppur consapevoli di aver perso la rappresentanza in consiglio comunale, per l’abbandono di due consiglieri eletti, non abbiamo mai smesso di sottolineare non solo il ruolo politico avuto dal partito per l’elezione del Sindaco, ma anche e soprattutto l’importanza delle competenze che possiamo esprimere per dare sostegno concreto a questa amministrazione.

Non è stato un percorso facile – confessa il commissario – ci sono stati momenti in cui abbiamo avuto la tentazione di mollare il dialogo, ma, alla fine, il senso di responsabilità ha preso il sopravvento consentendoci di concretizzare un risultato che ritengo di assoluta novità nel panorama politico locale in quanto non credo sia mai accaduto che un primo cittadino abbia riconosciuto rappresentanza in giunta ad un partito privo di consiglieri comunali.

Naturalmente questo risultato è stato perseguito anche grazie alla sensibilità politica del primo cittadino che, nonostante notevoli pressioni esterne, soprattutto di personaggi che hanno tentato di personalizzare la questione, dimenticando che la politica è patrimonio della collettività e non dei singoli individui, ha dimostrato fermezza e lungimiranza.

Non firmiamo cambiali in bianco – dichiara il neo assessore Gennaro Cioffi – siamo pronti a fare la nostra parte con impegno e dedizione, cercando di costruire un percorso comune che, prima di sfociare in nuovi discorsi elettorali, deve dimostrare di essere concreto, fattivo e determinante per l’innalzamento della qualità della vita dei cittadini maddalonesi. I presupposti ci sono tutti, non ci resta che metterci al lavoro, non prima di aver ringraziato doverosamente l’assessore Vincenzo Lerro che mi ha preceduto nella gestione delle deleghe assegnatemi”.

“Riteniamo tutte le deleghe che ci sono state assegnate – conclude la Inverno – di grande importanza per la collettività, ma, in particolare, siamo molto soddisfatti dell’assegnazione della delega all’attuazione del programma che ci consentirà di prestare particolare attenzione ai temi legati al PNRR e allo sviluppo strategico della città