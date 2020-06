Forza Italia : nominata Maria Carmela Inverno nuovo commissario del circolo a Maddaloni

Maddaloni La riorganizzazione di Forza Italia per mano del coordinatore azzurro Giorgio Magliocca continua in provincia di Caserta.

Maddaloni – Arriva, in mattinata, la notizia della nomina del nuovo commissario del circolo Forza Italia di Maddaloni, nella persona della dott.ssa Maria Carmela Inverno.

“Nel ringraziare per l’ottimo lavoro svolto il segretario, arch. D’Alessandro – dichiara Giorgio Magliocca – voglio formulare i migliori auguri al nuovo commissario che, sono certo, saprà lavorare per l’unità del gruppo azzurro nella città delle due torri e gestire la delicata fase di transizione fino alle elezioni regionali che devono vederci tutti impegnati per raggiungere il miglior risultato possibile”.

“Ringrazio di cuore il coordinatore Giorgio Magliocca – dichiara il neocommissario – con il quale ho vissuto gli esordi del mio percorso politico e del quale ho apprezzato, oltre alle doti politiche, quelle umane di determinazione e coraggio. La mia nomina risponde alla sola necessità di riequilibrare i rapporti tra amministrazione e politica. Ho ottimi rapporti personali con tutto il gruppo azzurro e mi auguro che ciò sia il giusto presupposto per un proficuo lavoro di crescita in vista, soprattutto, delle prossime elezioni regionali.

Il mio lavoro sarà improntato al massimo rispetto del ruolo di ciascun consigliere comunale e dell’assessore, ma garantirà una visione critica e propositiva rispetto a quanto proposto ed attuato dall’amministrazione comunale. Siamo e resteremo organici a questa maggioranza ma non mancheremo di avanzare proposte su diversi temi importanti ed innovativi e di assumere un ruolo di controllori rispetto all’attuazione del programma dell’attuale amministrazione”.