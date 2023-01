Forza Italia prepara la relazione sull’attuazione del programma voluta dal Sindaco De Filippo

Maddaloni – L’inizio del nuovo anno segna, inevitabilmente, la pietra di svolta in relazione alle elezioni amministrative che si terranno in primavera.

Prima ancora delle consultazioni ufficiali che prenderanno il via, presumibilmente, tra qualche mese, nasce l’esigenza, condivisa e appoggiata dal primo cittadino Andrea De Filippo, di una review di quanto realizzato, rispetto a quanto programmato e pianificato.

“Un bell’esercizio di responsabilità politica – dichiara il coordinatore cittadino Maria Carmela Inverno – importante per dare il via ad una valutazione in itinere funzionale alla valorizzazione di quanto fatto e correggere ciò che non ha funzionato.

Quando Forza Italia ha chiesto e ottenuto la delega all’attuazione del programma, avevamo ben chiara l’importanza strategica dell’incarico, non tanto per dare voti a qualcuno, quanto per definire con chiarezza, anche e soprattutto a beneficio dei cittadini, i temi su cui è importante lavorare di più e meglio”.

“Siamo già a lavoro – dichiara l’assessore Gennaro Cioffi – per fornire al Sindaco una relazione dettagliata ed esaustiva dalla quale poter partire per definire le azioni che andranno intraprese nei prossimi mesi”.