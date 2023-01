Forza Italia riparte dalle nuove nomine

“Si allunga la lista di nomi rientranti nella nuova composizione del Partito – ha dichiarato il coordinatore provinciale Giuseppe Guida – per proseguire su un percorso di svolta avviato mesi addietro su tutto il territorio provinciale. Le tante sezioni che popolano la nostra Provincia costituiscono un nodo cruciale in questo cammino di crescita, avendo un rapporto diretto con il cittadino, nonché con le forze politiche e civiche-moderate presenti nei rispettivi contesti, a cui, anche a livello centrale, intendiamo rapportarci, in maniera costruttiva, da qui al prossimo futuro. Tra le nuove nomine, è stata inclusa la riorganizzazione della sezione di Caserta, dove Filippo Maturi saprà sicuramente dare un input decisivo e un nuovo volto alla politica locale, seppur di giovane età. Stiamo puntando proprio sui giovani e sulla ricerca di figure chiave in questo specifico ambito, in grado di coordinare le attività e di coinvolgere le nuove generazioni nel nostro processo di rinnovamento”. Le nomine proseguiranno nel corso delle prossime settimane, così come si procederà, in vista della Amministrative, ad ulteriori incontri nei vari Comuni.