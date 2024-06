FOTO. Atti vandalici e schiamazzi notturni. Protestano i residenti

Maddaloni – Quella che denunciamo è una situazione che va avanti da tempo e, con l’arrivo dell’estate, è solo peggiorata. Piazza don Salvatore d’Angelo continua ad essere teatro a cielo aperto di atti di vandalismo da parte di giovanissimi, minorenni o al limite della maggiore età che, incuranti delle più basilari regole di senso civico, si intrattengono fino a notte inoltrata nella piazza, bivaccando rumorosamente, turbando il sonno ai residenti del luogo che, a differenza loro, la mattina devono andare al lavoro. Questo è il male minore in realtà, perché rumori e fastidi sono l’aspetto più visibile ed eclatante nelle ore serali e notturne.

Molto più grave è ciò che appare la mattina dopo il loro passaggio notturno, quasi quotidiano. Nonostante la piazza sia illuminata, nonostante l’alternarsi delle stagioni, questi giovani si intrattengono lì e non si accontentano di infastidire chi vorrebbe riposare.

I danni maggiori li subiscono le attività commerciali che si trovano in piazza.

In particolare lo storico bar della piazza, “Il chiosco della nonna” che la sera, alla chiusura, lascia alcuni arredi perché inamovibili, con tanto di cartello che riportiamo in foto di divieto di utilizzo nelle ore di chiusura, viene puntualmente vandalizzato.

I giovani di cui sopra, a quanto pare in gruppi numerosi composti da alcune decine di ragazze e ragazzi, mangiano bevono e sporcano lasciando residui ovunque. Non soddisfatti abbastanza, distruggono puntualmente anche sedie, sgabelli e suppellettili varie. Dopo essersi nutriti, avendo la necessità di un bagno per espletare impellenti bisogni, hanno adibito a bagni all’aperto il palazzo vicino circondato da impalcatura che è diventato un vero e proprio ”cesso” .

I locali a piano terra del palazzo sono inaccessibili per la sporcizia che lasciano e il cattivo odore che arriva da lì.

Commercianti e residenti, stanchi ed avviliti, ci hanno raccontano quanto vi abbiamo sopra riportato, informandoci che ci sono anche delle denunce per violazione di domicilio, atti vandalici ed altro. La giustizia, con i suoi tempi, farà il suo corso. Intanto sarebbe opportuno che i tanti che ci leggono e che ci seguono, sensibilizzassero i propri figli a tenere comportamenti semplicemente decorosi, corretti ed urbani. La città è come casa propria, un luogo di cui avere cura e rispetto e non serve grande sforzo. Basta solo evitare di essere distruttivi e comportandosi come persone.