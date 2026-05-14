CASORIA – Si è tenuta mercoledì 13 maggio 2026, nella sala eventi di Villa Egle, in Via Indipendenza, la conferenza stampa di presentazione del 13° Festival della Solidarietà “Regina degli Angeli”, manifestazione che negli anni ha saputo coniugare la forza espressiva della musica con un impegno concreto verso chi ha più bisogno.

A fare gli onori di casa e a guidare i lavori della presentazione il giornalista Nando Troise, che ha introdotto i protagonisti della serata: Aldo Porcaro, presidente dell’Associazione Luce Nel Mondo ODV, il cantautore e direttore artistico Paolo Cuccaro, il magistrato Claudio Marcopido, il dottor Ettore Gavin e alcuni degli artisti che calcheranno il palco sabato prossimo. Nel corso dell’incontro sono state conferite le nomine di Ambasciatore di Solidarietà, riconoscimento assegnato a coloro che incarnano e promuovono i valori fondanti della manifestazione.

Una causa che vale una canzone

Il festival è organizzato dall’Associazione Luce Nel Mondo ODV a sostegno del progetto “Adotta una Lucetta”, promosso dalla Fondazione “Il Cuore in Una Goccia ETS”. La missione è tanto precisa quanto urgente: tutelare e proteggere la vita nascente, la salute della madre e del bambino, offrendo supporto economico concreto alle famiglie che si trovano ad affrontare le spese legate alla cura di neonati e bambini affetti da patologie prenatali. Non una generica sensibilizzazione, dunque, ma un aiuto tangibile, misurabile, che arriva dove serve.

Il programma del 16 maggio

L’appuntamento è fissato per sabato 16 maggio 2026, con inizio alle ore 19:30, presso il Teatro Gelsomino di Afragola. La conduzione della serata è affidata a Gaetano Gaudiero, speaker radiofonico e opinionista RAI, voce capace di tenere insieme intrattenimento e profondità.

Sotto la direzione artistica di Paolo Cuccaro, la kermesse ospiterà un concorso canoro che vedrà sfidarsi sei giovani talenti, accompagnati dalla Nemo Orchestra diretta dal Maestro Nunzio Ricci. A valutarne le esibizioni, una giuria presieduta dal magistrato Claudio Marcopido, coadiuvato dal dottor Ettore Gavin, con la presenza di musicisti e giovani giurati.

Numerosi gli ospiti attesi: Monica Sarnelli, Rosa Chiodo, Paolo Cuccaro, I Panama, I Song e Napule e Laura Porcaro animeranno una serata che promette di essere al tempo stesso spettacolo e testimonianza. Prevista anche la partecipazione dello scrittore Gen. di Brigata della Guardia di Finanza Luigi Del Vecchio.

Un festival alla sua tredicesima edizione che non ha perso nulla della sua ragion d’essere. Anzi, la porta avanti con la stessa determinazione di chi sa che la solidarietà, per essere vera, ha bisogno anche di una voce — e di un palcoscenico su cui farsi sentire.