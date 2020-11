FOTO. Black out al centro storico

Ancora una volta la segnalazione arriva dai residenti della zona. Siamo nel cuore antico di Maddaloni, tra via Fabio Massimo, vai Sambuco e via Santa Margherita, e poi su verso i Formali, un patrimonio unico, a tanti, anche maddalonesi, sconosciuto e troppo spesso dimenticato ed abbandonato.

Qui l’antico basolato necessita di manutenzione: non regge più il tempo, le intemperie, le troppe auto, i mezzi pesanti che si inerpicano per quelle strade strette e magari non dovrebbero. E poi c’è l’illuminazione pubblica, o meglio non c’è. Perché come mostrano le foto scattate dai residenti, al calar della sera, e quindi dalle 18.00 in questo periodo, imperversa il buio. I residenti già più volte hanno segnalato il non funzionamento delle varie luci, soprattutto sul tratto di via Fabio Massimo e dei Formali. Le persone sono preoccupate per la loro incolumità e temono di essere facilmente preda di furti o altri tipi di danni, con la complicità del buio.

Per completezza di informazione riportiamo un nostro articolo del 9 ottobre in cui il primo cittadino ci parlava di un bando per la manutenzione della pubblica illuminazione in città. Leggi anche:

