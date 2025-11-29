FOTO. Cane rinchiuso in un box piccolissimo. Salvato dalla Polizia

Maddaloni (Caserta) – Un intervento mirato della Polizia di Stato di Maddaloni ha interrotto una situazione di grave degrado in cui viveva un cane di grossa taglia, trovato chiuso in uno spazio angusto e senza le condizioni minime di benessere. L’operazione, nata da alcune segnalazioni, ha permesso di sottrarre l’animale a un contesto igienico-sanitario compromesso.

Un anno fa la Polizia era già intervenuta per aiutare un cane tenuto dalla stessa persona, D.L.A. già noto alle forze dell’ordine:

Il controllo e la scoperta – Gli agenti del commissariato di Maddaloni, con il supporto della Polizia locale e dei servizi veterinari dell’Asl, sono intervenuti nei giorni scorsi in un’abitazione indicata dai residenti. Durante la verifica, il cane è stato trovato confinato in un box di appena due metri quadrati, privo di cure e in evidente stato di sofferenza.

Il sequestro dell’animale – Accertate le condizioni critiche e il grave livello di incuria, i servizi veterinari hanno disposto il sequestro sanitario immediato. L’animale è stato trasferito in una struttura specializzata per le prime cure e, successivamente, affidato a un canile autorizzato. Il proprietario è stato denunciato in stato di libertà per maltrattamento di animali, in attesa delle valutazioni dell’autorità giudiziaria.