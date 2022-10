( Foto) Caserta. Crollo al civico 33 . Famiglie evacuate e strada chiusa

Caserta. Una vera e propria tragedia ha colpito via San Carlo , cuore del centro storico del capoluogo di Terra di Lavoro. Nella mattinata di ieri , mercoledì 19 ottobre 2022, un palazzo sito nel secondo tratto dell’ Antica Strada al numero civico 33, e’ risultato essere a pericolo di crollo e da qui L’ immediata evacuazione per 15 famiglie ivi residenti .

Procediamo con ordine. A causare il pericolo di crollo sarebbe stato L’ abbattimento , avvenuto nel mese di gennaio 2022, di un palazzo aderente al civico 33. Tale immobile fu abbattuto dai proprietari con L’ intendo di costruirne un altro ex novo . Sta di fatto che ciò non e’ accaduto . Il nuovo condominio non e’ stato mai realizzato e il II tratto di Via San Carlo da gennaio ad oggi e’ rimasto un cantiere aperto.

Nella mattinata di ieri il triste epilogo; il civico 33 , probabilmente , non avendo più alcun sostegno ha rischiato di crollare . Sul posto sono immediatamente giunti i Vigili del Fuoco , la Polizia Municipale , il consigliere comunale Matteo Donisi e il consulente per il centro storico al Comune di Caserta Antonio De Falco .

Costatato il pericolo , la Polizia Municipale ha disposto L’ immediata chiusura della strada sia veicolare che pedonale . Nella disperazione totale , i residenti del civico 33 e i commmercianti adiacenti alla zona , appena verificatasi la possibilità’ del crollo ,avevano incaricato una ditta privata per procedere alla realizzazione di una struttura che consentisse almeno, in quel tratto di strada martoriata , il transito dei pedoni .

Nella mattinata di oggi , L’ Assessore ai lavori pubblici , Massimiliano Marzo , sollecitato da Matteo Donisi e Antonio De Falco ha inviato sul posto una squadra di tecnici specializzati per un sopralluogo in seguito al quale e’ stato disposta la rimozione della struttura pedonale realizzata il giorno prima perché ritenuta non sicura.

Secondo fondate indiscrezioni , dalle prime ore di domani , venerdì 21 ottobre 2022, un team di operai ,per conto del Comune di Caserta, dovrebbe recarsi in Via San Carlo per chiudere definitivamente quel tratto di strada sia alla circolazione delle auto che a quelle dei pedoni .

Ovviamente tale soluzione apre , ancora una volta , una profonda ferita nel centro storico della città’. Basti pensare a quanto accaduto in via Vico , chiusa al traffico per oltre un anno a causa di una situazione analoga .

A pagare le spese di questa tragedia, sono le 15 famiglie evacuate che sarebbero state letteralmente abbandonate alla loro sorte senza alcun intervento delle istituzioni . Ma non dimentichiamo la “ tragedia”dei commercianti dell’ area interessata alla chiusura i quali , se non si trova una soluzione adeguata almeno per far transitare i pedoni , saranno costretti ad una chiusura forzata delle proprie attivita’