FOTO. Crollano alberi. Tempestivo intervento della Protezione Civile

Maddaloni. Il maltempo in città ha sortito i suoi effetti. E così dopo i calcinacci caduti dall’edificio che ospita la Polizia Municipale, nella tarda serata di ieri, a causa delle fortissime raffiche di vento, sono caduti alcuni alberi in via Mercorio. L’intervento della Protezione Civile, provvidenziale quanto tempestivo, ha consentito la messe in sicurezza dell’area. La strada è stata liberata in modo da consentirne la circolazione in maniera sicura sia per gli automobilisti quanto per i pedoni, evitando danni a cose e persone.