(Foto e Video ) ESCLUSIVO . Oggetto volante non identificato solca il cielo di San Leucio

E’ accaduto venerdì 19 agosto intorno alle 12, Improvvisamente in cielo è apparso un oggetto volante non bene identificato .

Girava su stesso e a intermittenza si illuminava ( come si evince dal video in calce all’ articolo, dal sesto – settimo secondo della registrazione ).

L’ oggetto , a tanti apparso come un disco volante, ha entusiasmato e nello stesso tempo creato un po’ di paura nei residenti di via Morvillo ,strada che si trova ai confini fra San Leucio e Casagiove,

Proprio in via Morvillo infatti l’inedito oggetto volante è apparso molto visibile , sono stati proprio i residenti della zona a raccontarci che, non sappiamo se per coincidenza o per controllo del territorio, pochi minuti dopo l’ avvistamento hanno visto alcuni elicotteri militari sorvolare la zona .

L’ episodio ,avvenuto venerdì scorso nel cielo di Casagiove – San Leucio , non sembra essere isolato. Nel mese di agosto infatti sarebbero stati avvistati oggetti volanti misteriosi in tutto il Paese ai quali non si riesce a dare un’ identità e tantomeno una provenienza.

