Foto e video. I VVF del Fuoco nel parco della Reggia per un’esercitazione di soccorso

Il comunicato dei VVF di Caserta.

Nel primo pomeriggio di oggi, nello splendido scenario del Parco della Reggia di Caserta, si è tenuta l’esercitazione pratica prevista per il Corso T.A.S. ( Topografia Applicata al Soccorso) organizzato in questa settimana presso il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Caserta. L’obiettivo del corso è quello di formare personale specializzato nelle ricerche di persone disperse attraverso lo studio e la conoscenza della cartografia, l’impiego di supporti informatici e l’utilizzo della tecnologia GPS per la rilevazione in emergenza, il tutto con l’unico scopo di velocizzare i tempi di soccorso. Le ricerche effettuate con tecniche T.A.S. ( Topografia Applicata al Soccorso) sono state utilizzate dai Vigili del Fuoco nelle grandi emergenze come: l’ultimo sisma dell’Italia Centrale, il naufragio della nave “Costa Concordia” e la tragedia di Rigopiano ,solo per citarne alcune. La collaborazione tra le istituzioni presenti sul territorio ha permesso ai Vigili del Fuoco del Comando di Caserta, guidati dal Comandante Dott. Arch. Rosa D’Eliseo, di poter sperimentare sul campo le tecniche acquisite in aula ed utilizzare in ambiente le attrezzature in uso al Corpo Nazionale. Un ringraziamento particolare va al Direttore della Reggia di Caserta, la Dott.ssa Tiziana Maffei, che ha accolto con grande entusiasmo e disponibilità l’attività addestrativa dei Vigili del Fuoco.