(FOTO) Frignano – In 12 puntano al Consiglio Comunale con la lista “Adesso Noi” di Vincenzo Natale

Frignano-La quadra è ora al completo. Sono 12 gli aspiranti consiglieri comunali della lista “Adesso Noi” che scenderanno in campo alle prossime amministrative di ottobre, sotto la guida del commercialista Vincenzo Natale.

Sabatino, Simonelli, Capaccio, Lucente e Vargas furono solol’anteprima di una civica che stava prendendo forma.

Nella mattinata di sabato 4 settembre, il leader di “Adesso Noi” ha depositato la lista al Municipio di Frignano, svelando i restanti componenti della sua squadra.

Dal laboratorio politico di “Agorà 5 stelle Frignano” si sono aggiunti due nuovi membri: il primo è l’attivista e fondatore del medesimo movimento politico, il 46enne Antonio Pagano. Assistente tecnico addetto ai servizi alberghieri e consulente nel campo della ristorazione, particolarmente impegnato nelle attività di sviluppo sociale sin da giovane.

Il secondo attivista uscente dalla stessa organizzazione politica è il 28enne Nicola Catalano, laureando in Giurisprudenza, negli anni socio di diverse associazioni del territorio presiedendone una per cinque anni.

Anche i volti femminili non vengono meno, con Assunta Campanile (detta Susy) ingegnere dei materiali 28enne che si sta apprestando a concludere il dottorato in Ingegneria dei Prodotti e dei Processi Industriali; e la 42enne Elisabetta Alarico, commercialista esperta in contabilità e tributi.

A concludere la compagine dell’aspirante Sindaco ci hanno pensato Giancarlo Purgato, docente di Scienze Motorie 53enne; il 42enne Vincenzo Petito, imprenditore edile e il 33enne Daniele Mottola, perito assicurativo.

“Questi 12 candidati” – conclude Natale – “sono mossi da un unico obiettivo: restituire a Frignano il futuro che merita dopo anni di insipienza alla guida della macchina amministrativa”.

