FOTO. Furto al tabacchi

Maddaloni – Continuano ad essere le tabaccherie nel mirino dei delinquenti, almeno il terzo tabacchino in questi ultimi due mesi in città. Questa volta è toccato a quello di via Serao, di proprietà della famiglia Costantino. Nella notte, intorno alle tre, i ladri si sono introdotti nell’ esercizio commerciale e hanno fatto man bassa di refurtiva, soprattutto sigarette e gratta e vinci . Secondo una prima ricostruzione i malviventi erano tre a bordo di un’auto nera. Ora si contano i danni.

Rabbia e amarezza dei proprietari e tanta preoccupazione per il reiterarsi di questi furti sia nelle abitazioni che nei negozi.