FOTO. Il maltempo fa perdere pezzi ai palazzi e provoca danni

Maddaloni. Il maltempo e il tempo forte di queste ore stanno provocando anche danni. Conviene, come raccomandano gli esperti, uscire solo se è indispensabile. Quanto segue è accaduto stamattina. Ci giunge la segnalazione che, nella centralissima via san Francesco d’Assisi, come si vede dalle foto, si sono staccati dei pezzi che cadendo sono finiti su un’auto creando dei danni di non poco conto.

I proprietari dell’auto pare abbiano anche chiamato i vigili che, impegnati, non sono potuti recarsi sul luogo per le opportune verifiche di responsabilità.