 (Foto) L MINISTRO DELLA DIFESA IN VISITA ALLA BRIGATA GARIBALDI DI CASERTA

Caserta. Nella giornata di ieri , mercoledì 20 Aprile, il Ministro della Difesa On. Lorenzo GUERINI nell’ambito della sua visita in Campania per partecipare ad un convegno della Polizia di Stato, si è recato presso la Caserma “Ferrari Orsi” di Caserta, sede del Comando della Brigata Bersaglieri Garibaldi, dove accompagnato dal Comandante del Comando delle Forze Operative Sud Gen. Ca. Giuseppenicola TOTA è stato accolto dal Comandante della Brigata Garibaldi Gen. B. Massimiliano QUARTO.

L’On Guerini, dopo essere stato aggiornato sulle attività operative ed addestrative in atto ha avuto modo di visitare oltre che la struttura militare anche l’HUB vaccinale (il più grande della Campania ) allestito lo scorso anno, dove in sinergia con l’ASL di Caserta sono stati somministrati ad oggi circa 500.000 vaccini.

Durante l’incontro con il personale il Ministro Guerini ha ringraziato gli uomini e le donne della Brigata Garibaldi per le capacita e competenze messe in campo in tutti i contesti dove è stata chiamata ad operare conseguendo sempre risultati importanti, “non ultimo quello dell’impegno in Lettonia nell’ambito della missione della NATO (Baltic Guardian), missione oggi più che mai necessaria in considerazione dalla situazione internazionale in atto, che grazie alla professionalità alla dedizione e la passione del personale impegnato, continua a garantire l’ efficienza della missione di massima prontezza dell’Alleanza riscuotendo consensi unanimi dalla comunità internazionale ” il Ministro ha ribadito inoltre il ringraziamento per quanto fatto anche all’ interno dei confini nazionali “la Difesa ha messo in atto un’azione importante per il Paese in supporto alle autorità sanitarie locali a contrasto della pandemia da Covid 19, e presso l’HUB vaccinale della Caserma Ferrari Orsi, sviluppato in collaborazione con l’ASL di Caserta, un presidio che ha rappresentato un punto di riferimento per l’intera Campania, contribuendo in maniera sostanziale alla riuscita del piano vaccinale, in 13 mesi sono stati somministrati nella sola Caserta cinquecentomila vaccini, il Modello Caserta, è un modello virtuoso nato dalla sinergia della capacità organizzativa propria della Brigata Garibaldi nonché dall’opera delle autorità sanitarie locali e delle associazioni di volontariato che hanno reso possibile realizzare un numero cosi elevato di vaccinazioni.” La brigata Garibaldi ha fatto questo mantenendo i propri impegni nell’ambito delle sue precipue attività istituzionali dimostrando sul campo di saper operare senza soluzione di continuità su più fronti in risposta alle più varie esigenze “non da ultimo molto apprezzato il contributo a supporto delle Forze di Polizia nell’ambito dell’operazione Strade Sicure nel controllo del Territorio Campano a contrasto della criminalità e in particolare del “fenomeno dei Roghi” della “Terra dei fuochi” a cui gli uomini e le donne della Garibaldi con diuturno impegno hanno contribuito negli anni apportando un’azione straordinaria con risultati di assoluto rilievo.”

Oltre che il personale militare l’On. Guerini ha incontrato nel corso della vista il Presidente del Consiglio Regionale della Campania Gennaro Oliviero, Il Prefetto di Caserta Dott. Giuseppe Castaldo, il Sindaco di Caserta Avv. Carlo Marino ed il direttore Generale dell’ ASL di Caserta Dott. Ferdinando Russo.