( FOTO) La Croce Rossa Caserta raccoglie calze della befana per regalarle poi ai bambini più sfortunati

Caserta. Ancora un’iniziativa della Croce Rossa -Comitato di Caserta di cui è Presidente Teresa Natale. I volontari CRI questa volta hanno raccolto calze , caramelle, dolciumi, biscotti e cioccolate dalla cittadinanza che, come di consueto, si è dimostrata particolarmente generosa.

l’ iniziativa si è svolta in due giorni , il 28 e il 29 dicembre dalle 17,00 alle 20,00 a Largo San Sebastiano. Con il “bottino” i volontari hanno riempito delle bellissime Calze della Befana che nella giornata dell’ Epifania saranno distribuite alle famiglie più bisognose.

“ Sono davvero contenta – ha dichiarato il Presidente CRI Caserta Teresa Natale– anche quest’ anno , grazie alla generosità dei casertani ,riusciremo a regalare un sorriso ai bambini meno fortunati . Non finirò mai di ringraziare i volontari CRI che , quando si tratta di solidarietà , non conoscono feste. Sono sempre in campo , in prima fila , per aiutare il prossimo”.