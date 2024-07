FOTO. Partono i cantieri per due asili nido. Saranno pronti entro il 2025

Maddaloni – Nella mattinata di ieri, mercoledì 24 luglio sono stati inaugurati i due cantieri degli asili nido che sorgeranno adiacenti alle scuole di via Feudo e via Sani.

Entrambe le opere sono finanziate con i fondi del PNRR e una volta completati, queste due strutture, accoglieranno bambine e bambini della fascia d’età pre infanzia 0-3 anni.

La loro posizione è strategica. I due asili si trovano nelle due aree più popolose della città, alle due estremità. Il primo infatti sorgerà all’interno dell’area in cui si trova la scuola dell’infanzia Agazzi e la primaria Brancaccio facente parti dell’ I.C. “Maddaloni 2 – Valle di Maddaloni”; il secondo sarà adiacente alla scuola primaria “Don Milani” dell’’I. C.”Aldo Moro”.



I lavori sono partiti e termineranno entro il prossimo anno. I cantieri, pur essendo vicini alle scuole, non intralceranno le attività didattiche, essendo opportunamente separati e con ingressi indipendenti da quelli delle scuole.

Nei prossimi mesi si procederà a far partire i cantieri anche per l’asilo nido previsto a via Cancello e a via Starza nei pressi del plesso “San Domenico”.