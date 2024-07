FOTO. Pienone alla villa comunale “Imposimato” per il doppio show di Gianluca Manzieri e degli Arteteca

Maddaloni . Boom di presenze ieri sera nel teatro all’aperto della villa comunale “Imposimato” di Maddaloni. Più di tremila persone, in prevalenza maddalonesi ma non solo hanno scelto di trascorrere la serata nella città della due torri per la serata organizzata nell’ambito del cartellone dell’estate maddalonese 2024 che ha avuto protagonisti il dj Gianluca Manzieri e il duo comico Arteteca.

Grande la soddisfazione dell’assessore alla cultura, allo sport ed agli eventi Caterina Ventrone che ha curato in prima persona la rassegna e questa serata in modo particolare. “Volevo che questa serata fosse perfetta e lo è stata. Vedere così tante persone ieri sera, nonostante il caldo afoso, accorrere entusiasti, mi ha ripagata delle scelte fatte e del lavoro profuso. Abbiamo puntato sulla gratuità degli spettacoli e su artisti nazionalpopolari ma non volgari e banali, e le persone hanno apprezzato premiandoci con la loro partecipazione. La città ha risposto nel modo migliore che poteva, non solo con la presenza alla villa comunale, ma anche con la condivisione social, nei giorni antecedenti la serata, dei post che promuovevano l’evento. E questo, ancor di più, è un feedback importante, perché attesta che i maddalonesi sono orgogliosi di questa rassegna e lo condividono, contribuendo a far conoscere Maddaloni e gli eventi che vi si svolgono. Ci tengo a ringraziare la squadra di persone che ha lavorato con me per la realizzazione della serata, dalla Pro Loco “San Michele” nella persona di Marica Inverno a Pasquale Giordano organizzatore della serata, e ancora la giornalista Lucia Grimaldi che ha presentato la serata con eleganza e professionalità e sta curando tutta la comunicazione della rassegna in collaborazione con l’agenzia Pixlab, e, infine, ma non meno importanti, la CRI e la Protezione Civile di Maddaloni.”

Questa sera, sempre nella villa comunale ci sarà la proiezione di “Cattiva coscienza” film per “Cinema sotto le stelle” che si concluderà il 30 luglio con il film “Ruby Gillman, la ragazza con i tentacoli”. Al Villaggio dei Ragazzi, invece, il prossimo appuntamento della rassegna teatrale curata da Michele Cupito è per il 25 luglio con “Enigma” di Daniele Barba. Per gli spettacoli teatrali si ricorda che è necessaria la prenotazione ai numeri 366 4754876 – 339 5808384.