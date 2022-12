Foto. Scempio nella notte di Natale. Distrutta la statua di padre Pio

Maddaloni- un gesto vandalico incommentabile quello che hanno fatto ai danno della statua di padre Pio nella villa comunale di vai San Giovanni.

Bella serata di ieri, dopo le 19.00, gli abitanti del quartieri hanno sentito un forte botto che ha fatto tremare il quartiere. Nella villetta ignoti vandali avevano fatto esplodere 2 botti della categoria ” pupatelle”. L’esplosione ha danneggiato la statua di padre Pio e la costruzione che si trova alle sue spalle. Perfino il tetto è stato divelto lasciando aperto così anche l’accesso alla storia cantina di Cuoppolo che si trova a fianco alla villetta. I residenti ci hanno anche riferito che uno dei due botti era rimasto inesploso creando un serio pericolo oltre al danno già causato. Hanno provveduto loro stessi a disinnescarlo per evitare una tragedia qualora fosse stato toccato da qualcuno.

Gli abitanti del quartiere sono arrabbiati ed indignati per il gesto vergognoso e sacrilego e chiedono aiuto alle autorità. Vorrebbero adottare quello spazio per tutelarlo e prendersene cura. Il cancello rimane sempre aperto esponendo questa area all’accesso di tutti, giorno e notte. Spesso ubriaconi e drogati vi sostano indisturbati, ci dicono. Inoltre dentro e fuori è una piccola discarica. Una tv rotta giace lì da mesi, oltre a rifiuti vari.

San Giovanni e un quartiere pieno di anziani e bambini, che potrebbero sfruttare quello spazio, ma bisogna creare le giuste condizioni. E c’è chi ha questa volontà. Intanto bisogna con urgenza rimediare allo scempio creato per una questione di sicurezza. Seguono le foto: