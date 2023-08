FOTO. Strade piene di rifiuti grazie agli zozzoni del sabato sera

Maddaloni – Le foto che accompagnano l’articolo mostrano solo alcuni dei tanti punti in cui a Maddaloni, ogni sabato sera, vengono depositati rifiuti di ogni genere, senza alcun criterio di differenziazione, ma soprattutto senza tenere conto che da diversi anni il calendario cittadino non preveda alcun deposito di rifiuti il sabato sera. Non mancano ovviamente ingombranti di varie dimensioni a corredo di questo spettacolo indecoroso a cui si assiste, ogni domenica, passeggiando per le strade della città. Centro storico, centro, periferia, nessun quartiere è immune da questo fenomeno diffuso e consolidato generato da maleducazione e mancato rispetto delle regole, oltre che totale mancanza di senso civico.

La domenica non è prevista nessuna raccolto ed i rifiuti non vanno depositati in strada. Ma, come si vede, molti lo ignorano o pensano che il calendario della differenziata per loro non valga. E così, ogni domenica, si cammina tra strade sporche, con cumuli di immondizia variegata posizionata nei posti più disparati, agli angoli delle chiese, nei pressi di monumenti, ai bordi delle strade.

Commenti e retorica sono superflui. Ogni cittadino dovrebbe rivedere i propri comportamenti rispetto a questo problema, non solo il sabato sera in cui c’è il divieto di deposito rifiuti, ma anche durante la settimana rispettando i giorni della raccolta differenziata. Per evitare questo problema, l’amministrazione comunale ha provveduto ad ampliare i punti di raccolta con tre mini isole ecologiche sempre aperte oltre a quella principale.

Si coglie l’occasione per invitare l’amministrazione ad intensificare i controlli, con tutti i mezzi che ha a disposizione, per multare gli “zozzoni della domenica” e anche i distratti dell’intera settimana, che, indifferentemente, portano in strada tutto ciò che a casa loro non trova posto e spazio, dimenticando spesso che le strade sono la casa di tutti e vanno mantenute pulite come le proprie case.