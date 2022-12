( Foto) Strepitosa serata al ” Natale ai tempi dei Borbone”. Musica, balli e un viaggio nel periodo preunitario

Foto di Vittorio Tortora

Caserta, Grande successo alla serata conclusiva della kermesse ” L’arte per la Solidarietà” – mostra di arte contemporanea e Fotografica promossa dall’ Ing. Prof. critico delle arti Carlo Roberto Sciascia e da Ottavia Patrizia Santo ,responsabile del dipartimento di arte e cultura dell’ Università Popolare degli studi sociali e del Turismo di Napoli, con la collaborazione di Antonio De Falco consulente comunale sul centro storico e della Dott.ssa Adele Vairo , Dirigente scolastica del Liceo Manzoni.

La manifestazione ,inaugurata dal Sindaco di Caserta Carlo Marino e dall’ Assessore alla Cultura Enzo Battarra venerdì 9 dicembre , si è conclusa ieri , venerdì 16 dicembre , con un convegno – dibattito dedicato al ” Natale ai tempi dei Borbone” . La serata ha visto come oratore il Presidente dell’ Associazione Borbonica di Terra di Lavoro Pompeo De Chiara e si è svolta nella prestigiosa sala degli specchi del Circolo Nazionale sito in Piazza Dante .

Si è trattato di un vero e proprio viaggio nel periodo preunitario con tanto di foto storiche, di guardie borboniche in divisa , con balli eseguiti da donne e uomini rigorosamente in abiti dell’ epoca. Non sono mancati momenti di musica popolare e tammurriate del gruppo Bottarte Tharumbò

La manifestazione storico -culturale è durata 7 giorni durante i quali sono intervenuti la Dott.ssa Forense ,Maria Luisa Vitale -Presidente APS-Super Eroi e Clown in corsia ,Ilaria Tagliafierro e Agnese Ginocchio cantautrice attivista per la pace , Gino Abbro -poeta Vernacolare casertano , il Rettore Vladimiro Ariano Rettore dell’ Università Popolari degli studi sociali del Turismo di Napoli , Gino Iorio Direttore del Dipartimento Cultura dell’ Università Popolare degli studi Sociali del Turismo di Napoli e Anna Cappello responsabile dipartimento letteratura dell’ Università degli studi Sociali e del Turismo di Napol

Giovedì 15 dicembre e venerdì 16 dicembre ci sono stati due momenti dedicati al meridionalismo . La presentazione del libro di Fiore Marro ” Uomini del Sud visti da vicino” e venerdi’ 16 dicembre , con il convegno – dibattito ” Natale ai tempi dei Borbone,” con il Dott. Pompeo De Chiara.

Questi gli artisti che hanno esposto le loro opere : Anna Scarpetta, Carmen Pomella, Daniela Colonna, Giovanna Giordano, Giuseppe Caputo, Gilda Bellomunno, Iulia Carcieri , Ivana Storto, Leonilde Fappiano, Lorenzo Di Marino ,Maria Pollice,Maria Cristillo, Michele Riccio, M. Rosaria Di Marco, Paola Pesano, Rita Rosa, Rosa Arbolino, Rosanna Di Carlo, Rosalia Vigliotti, Rosanna Della Valle, Stefania Guiotto, Vincenzo Piatto.

Fotografi delle serate : Paolo Lizzi e Vittorio Tortora.