(FOTO)“ UN’ITALIA CHE AIUTA” . ANCORA UN GRANDE SUCCESSO DELLA CROCEER ROSSA DI CASERTA

Caserta. ” Un piccolo gesto per un grande aiuto” . Questa L’ iniziativa che La Croce Rossa comitato di Caserta di cui è Presidente Teresa Natale ha messo in campo, anzi in Piazza S. Sebastiano sabato 17 e domenica 18 dicembre 2022 dalle ore 18 alle ore 20.

Sono stati tante le persone che, nel corso delle due serate, si sono fermate al gazebo della CRI per contribuire all’iniziativa che prevedeva la distribuzione di una pallina decorata di Natale in cambio di un contributo di 5,oo euro utile a sostenere le numerose attività che la Croce Rossa mette in campo nel corso dell’ intero anno.

“Un’Italia che aiuta” è questo lo slogan scelto che ha accompagnato i due giorni in Piazza della Croce Rossa . Uno slogan che richiama i concetti di mutuo aiuto e di solidarietà sociale da sempre alla base degli ideali dell’ Associazione.