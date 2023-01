( Foto)Emergenza Freddo : La Croce Rossa Caserta distribuisce cibo ,bevande calde e coperte ai senza tetto

Caserta. Prosegue senza sosta l’attività dei volontari della Croce Rossa – comitato di Caserta di cui è Presidente Teresa Natale . I volontari CRI, in questi giorni di freddo e maltempo ,stanno raddoppiando il loro impegno a supporto delle persone senza fissa dimora.

Nella serata di ieri ,giovedì 26 gennaio 2023, i volontari CRI hanno raggiunto, in svariati posti della città, tantissime persone senza tetto alle quali hanno offerto , oltre al calore umano ,un pasto, una bevanda calda e una coperta per combattere l’ emergenza maltempo che nelle ultime settimane ha colpito l’ intero Paese.

” Stiamo affrontando l’ emergenza freddo con impegno e passione- ha dichiarato il Presidente CRI Caserta Teresa Natale- Ogni martedì e giovedì i nostri volontari escono dalle 17 alle 19 per distribuire bevande calde , coperte e vestiario ai senza fissa dimora. Per tanti clochard è diventato un appuntamento fisso e attendono l’ arrivo dei nostri volontari come una mano arrivata dal cielo.”