Fotogallery di Maddaloni la domenica mattina

Le foto che troverete nell’articolo vi mostrano come si presenta la città di Maddaloni in un caldo e sonnolento mattino di luglio. Poche foto, prese a campione in strade simboliche, a testimoniare il livello di degrado in cui talvolta le persone scelgono di vivere. Tante volte, quando è stato giusto ed opportuno abbiamo attaccato l’amministrazione per le sue inadempienze. L’altra faccia della medaglia però sono quei cittadini che alle regole non ci vogliono proprio stare, che pur sapendo perfettamente che la domenica non si effettua la raccolta depositano i rifiuti, tanto per dirne una.

Una città diventa vivibile ed accogliente se ognuno fa la sua parte. E come siamo da pungolo agli amministratori, lo siamo anche per gli anonimi cittadini capaci di realizzare queste nefande sculture di arte contemporanea.

In pieno centro, proprio fuori alla sede del comune ieri mattina c’erano questi sacchetti.

Queste altre 2 foto sono state scattate a via Matilde Serao, quartiere popoloso e popolare, molto frequentato sia dalla movida di qualche locale, ma soprattutto di sera da avventori dei furgoni dei cosiddetti “paninari”, che ormai hanno riempito, non sappiamo con quali modalità, l’area della fiera settimanale. Molte le lamentele dei residenti, rispetto a questi punti di ritrovo che rimangono fino a notte fonda creando confusione, traffico e sporcizia.