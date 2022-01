Fotogallery. La Befana porta “monnezza” in città

Maddaloni. La denuncia di una situazione insostenibile parte ancora una volta dai social, dove i cittadini hanno documentato lo stato di degrado in cui si trovano alcune strade della città da diversi giorni per la mancata raccolta dei rifiuti. Cumuli di sacchetti si mescolano ad ingombranti abbandonati in strada. “Lo spettacolo che appare disgustoso, con i ratti che sguazzano tra i rifiuti” – questo ci hanno riferito cittadini di alcuni quartieri soprattutto periferici di Maddaloni.

E le foto che ci hanno inviato sono più chiare di qualunque parole. Vero è che qualche giorno fa l’assessore aveva annunciato difficoltà causate da problemi tecnici al centro di raccolta, ma la situazione è drammatica.

I cittadini chiedono immediata pulizia delle strade con la rimozione dei rifiuti ed una disinfestazione urgente e lo fanno così:

“Cinque giorni di monnezza/day!Siamo invasi dai rifiuti e dai ratti! Ingombranti, ormai divenuti monumenti storici a Maddaloni!

Abbiamo raggiunto la soglia dei mille contagi da Covid-19. Strade sporche, mai lavate, mai disinfettate! Un territorio allo sbando! Una vergogna senza precedenti…

Credo un elogio o meglio una medaglia al valore va riconosciuta ai nostri amministratori!Chapeau!”