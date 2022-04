Fotogallery. La villetta dei misteri tra degrado e abbandono

Maddaloni – Alcuni lettori ci hanno segnalato la presenza di una villetta comunale completamente abbandonata e che versa in un totale stato di degrado. La villetta, uno spazio verde racchiuso nei parchi tra via Montella e via Cornato è perfino attrezzata con giostrine per i più piccoli. Come si vede dalle foto, il cancello di accesso è rotto, l’erba è altissima e il marciapiede è pieno di rifiuti, traccia tangibile di inciviltà certamente ma anche dell’assenza di un operatore ecologico da un tempo indefinito.

Questa villetta, secondo informazioni che abbiamo raccolto, sarebbe stata lasciata al comune dal costruttore dei parchi adiacenti per pareggiare una parte degli oneri di urbanizzazione dovuti all’ente. Al tempo della sua realizzazione pare sia stata anche inaugurata dall’allora sindaco De Lucia, ma poi, a seguito del commissariamento dell’ente per le vicende giudiziarie note a tutti, non avrebbe completato l’iter burocratico. Al momento quindi, se questa è la situazione, vive in un limbo burocratico, ed è diventata terra di nessuno. Ci facciamo portavoce di questa segnalazione per portare l’attenzione su questo spazio verde, che potrebbe essere fruito dal quartiere una volta sistemata e ripulita.

Le foto: